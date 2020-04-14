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Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, salgın nedeniyle gerekli izolasyon kurallarına uyarak tedbiri elden bırakmıyor.

Kendisini eve kapatan Aydın, gün içerisinde neler yaptığını ve vaktini nasıl değerlendirdiğini sık sık yayınlıyor.

34 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz gün Twitter'dan "Sütyenlerim büyük ihtimalle beni öldü sanıyorlar" şeklinde yaptığı paylaşımı ile dikkat çekti.

"SİZİ Mİ TAKACAĞIM?"

Aydın, daha önce de sosyal medya hesabından, "Ben sütyen bile takmıyorum, sizi mi takacağım" notunu eklemişti.