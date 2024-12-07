Bir fotoğraf çektirdikten sonra "Ne kadar da kötü çıkmışım" dediğiniz olmuştur. Aynaya baktığınızda gelen özgüven ve güzel görünme hissiyatı bir anda gidebilir.

FOTOĞRAFLARDA NEDEN KENDİMİZİ BEĞENMİYORUZ?

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Dünyamızı gözlerimiz ile algılarız. Ve gerçek bir dünya algısı için iki göze birden ihtiyaç duyarız. Bu iki göz birbirlerine oldukça yakın oldukları için, her bir göz aynı alanı biraz farklı açıdan görür. Sonucunda da gözlerimizin gördüğü bu bilgiler beyinde birbirini tamamlar. Ancak bir kameranın yalnızca bir gözü vardır. Bu nedenle fotoğrafçılık, görüntüleri aynaların yapmadığı şekilde düzleştirir. Ayrıca, odak uzaklığına ve özneye olan uzaklığa bağlı olarak, geometrik bozulmalar yaratabilir.

REKLAM Aslında her şey temelinde perspektif ile ilgili. Bunu şu şekilde düşünün: Bir binaya yakın olduğunuzda çok büyük görünür. Ama biraz daha geriye çekilip baktığınız zaman ilk ihtişamı ortadan kaybolacaktır. Lens için yüzünüz esasen ana kamera eksenine dik bir düzlemdir ve burun bu düzlemden dışarı çıkar. Selfie çekimleriniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor? 1. DONMUŞ YÜZ ETKİSİ Donmuş Yüz Etkisi, bir kişinin yüz ifadesinin sabitlendiği veya donduğu bir fenomendir. Bir kişinin yüz kasları hareket edemediğinde veya duygularını ifade edemediğinde, duygusal "düzlük" algısı yaratabilir.

Donmuş Yüz Etkisi'nin, yüz kaslarının duyguları ve sosyal ipuçlarını iletmede önemli bir rol oynaması nedeniyle oluştuğuna inanılmaktadır. Sadece yüz ifademizin bir anını yakalayan fotoğrafa baktığımızda, kişinin yüz ifadesi ile sözlü veya sözsüz iletişimi arasında algısal bir uyumsuzluk yaratabilir ve bu da başkalarının onu daha az ifade edici veya daha az duygusal tepki veren olarak algılamasına yol açabilir. Bu nedenle, yüz gerçekte olduğundan daha çirkin görünebilir.

REKLAM 2. DOĞAL OLMAMA Gerçek hayattaki bir nesneye baktığınızda, gözleriniz ve beyniniz görüntüyü en iyi biçimde göreceğimiz biçimde ayarlamaya çalışır. Ancak bu zihinsel kalibrasyon olmadığında, bir fotoğraf genellikle çirkin görünen gölgeler ve ışıkları da yakalayacaktır. Flaşı açmanız gerektiğinde ise işler daha da kötüleşir. Flaş, cildinizin parlak ve yağlı görünmesini sağlar. Yüz hatlarımızı keskinleştirir ve bunlarda kendinizi beğenmeme için yeterli sebeplerdir. Bu nedenle daha güzel fotoğraflara sahip olmak istiyorsanız, doğal ışıkta çekilmelisiniz.

3. ALGILAR İnsanlar söz konusu olduğunda beyin, andan ana ortaya çıkan her bir yüz ifadesine dikkat etmez. Bunun yerine, beyin bunların ortalamasını alır. Bu nedenle başka biriyle konuşurken bir gözün veya yüz kasının her seğirmesini bilinçli olarak hissettiğinizi hayal edin. Aslında bunu fark etmediğiniz için beyninize teşekkür etmelisiniz. Ancak bir kameralarda ise durum çok farklıdır. Sonucunda bir fotoğraf karesi tüm deformasyonlarla birlikte bir anı dondurur. Bu anda nasıl görüneceğiniz ise aslında bir miktar şansınıza bağlıdır.

REKLAM Fotoğraflarda kendinizi beğenmeme nedenlerimizden bir başkası da bir miktar psikolojiktir. Sonucunda gün içinde reklam panolarında, instagram sayfalarına bir çok fotoğraf görüyoruz. Ancak bu fotoğrafların çoğunun çeşitli düzenlemelerden geçtiğini unutuyoruz. Sonrasında da kendi fotoğraflarımızda da aynı etkileyici sonucu görmeyi bekliyoruz. 4. TERS BOZULMA Hem aynalar hem de fotoğraflar, aydınlatma, açılar ve mesafe gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak görünümümüzü bozabilir. Bir aynaya baktığımızda, kendimizin ters bir görüntüsünü görürüz, bu da bize görünümümüz hakkında biraz farklı bir bakış açısı sağlayabilir. Ek olarak, aynalar ayrıca aynaya baktığımız açıya ve mesafeye bağlı olarak vücut oranlarımızı bozabilir.

Öte yandan fotoğraflar, kameranın açısına, mesafeye, aydınlatmaya ve diğer faktörlere bağlı olarak yüz hatlarımızı düzleştirebilen ve görünümümüzü bozabilen kendimizin 2 boyutlu bir temsilidir. Kamera yüzümüze ne kadar yakınsa, görünümümüz o kadar bozuk görünebilir ve bu da hoş olmayabilir. Kameranın açısı ayrıca yüz hatlarımızın görünme biçimini etkileyebilir ve bu da aynadaki halimizden farklı görünmemize neden olabilir.

REKLAM FOTOĞRAFLARDA İYİ GÖRÜNMEK İÇİN BAZI İPUÇLARI 1. ÖZELLİKLERİNİZİ ÖNE ÇIKARACAK POZ VERİN Özelliklerinizde daha fazla boyut ve derinlik yaratmak için başınızı hafifçe eğmeyi veya vücudunuzu eğmeyi deneyin. Düz ve hoş olmayan bir görünüm yaratabilecek şekilde düz poz vermekten kaçının. 2. KENDİNİZİ GÜVENDE HİSSETTİREN KIYAFETLER GİYİN Vücudunuza tam oturan ve vücudunuzun şekline yakışan kıyafetler giymek, kamera karşısında kendinizi daha güvende ve rahat hissetmenize yardımcı olabilir. Çok dar veya bol kıyafetlerden kaçının, çünkü bu hoş olmayan bir görüntü yaratabilir.

3. İDEAL AYDINLATMAYI BULUN Özellikleriniz ve cilt tonunuz için en iyi olanı bulmak için farklı aydınlatma türleri ve açıları deneyin. Fotoğraf ve özçekim çekerken, özelliklerimize yakışan doğru aydınlatmayı bulmak önemlidir. Bu, doğal ışık alan bir pencerenin yakınında bir yer bulmak veya doğal ışığı taklit eden bir halka ışık veya başka bir yapay aydınlatma türüne yatırım yapmak anlamına gelebilir.

4. DURUŞUNUZA DİKKAT EDİN Dik durup boynunuzu uzatmak fotoğraflarda daha özgüvenli ve çekici bir görünüm yaratabilir. Daha az hoş bir görünüm yaratabilecek kamburlaşmaktan veya kambur durmaktan kaçının. Bu ipuçlarını fotoğrafçılık rutininize dahil ederek kendinizi mümkün olan en iyi ışıkta sunmayı öğrenebilir ve görünüşünüzde daha özgüvenli ve rahat hissedebilirsiniz.