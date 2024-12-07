Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Aynada güzel görünürken fotoğraflarda neden kendimizi beğenmeyiz?

        Neden kendimizi aynada beğenirken fotoğrafta beğenmiyoruz?

        Uzun yıllardır fotoğraf çektirmek, poz vermek, güzel göründüğümüzü hissetmek ve ileride güzel bir anı olmasını istediğimiz için fotoğraf çektirmek vazgeçilmez hobilerimizdendir. Peki, aynanın karşısına geçtiğimizde hissettiğimiz beğeni duygusu, fotoğraflarda neden tam tersi hissettirir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 16:30 Güncelleme: 07.12.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayna ve fotoğraf görselimiz neden farklı?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bir fotoğraf çektirdikten sonra "Ne kadar da kötü çıkmışım" dediğiniz olmuştur. Aynaya baktığınızda gelen özgüven ve güzel görünme hissiyatı bir anda gidebilir.

        FOTOĞRAFLARDA NEDEN KENDİMİZİ BEĞENMİYORUZ?

        Dünyamızı gözlerimiz ile algılarız. Ve gerçek bir dünya algısı için iki göze birden ihtiyaç duyarız. Bu iki göz birbirlerine oldukça yakın oldukları için, her bir göz aynı alanı biraz farklı açıdan görür. Sonucunda da gözlerimizin gördüğü bu bilgiler beyinde birbirini tamamlar. Ancak bir kameranın yalnızca bir gözü vardır. Bu nedenle fotoğrafçılık, görüntüleri aynaların yapmadığı şekilde düzleştirir. Ayrıca, odak uzaklığına ve özneye olan uzaklığa bağlı olarak, geometrik bozulmalar yaratabilir.

        REKLAM

        Aslında her şey temelinde perspektif ile ilgili. Bunu şu şekilde düşünün: Bir binaya yakın olduğunuzda çok büyük görünür. Ama biraz daha geriye çekilip baktığınız zaman ilk ihtişamı ortadan kaybolacaktır. Lens için yüzünüz esasen ana kamera eksenine dik bir düzlemdir ve burun bu düzlemden dışarı çıkar.

        Selfie çekimleriniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Selfie çekimleriniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?

        1. DONMUŞ YÜZ ETKİSİ

        Donmuş Yüz Etkisi, bir kişinin yüz ifadesinin sabitlendiği veya donduğu bir fenomendir. Bir kişinin yüz kasları hareket edemediğinde veya duygularını ifade edemediğinde, duygusal "düzlük" algısı yaratabilir.

        Donmuş Yüz Etkisi'nin, yüz kaslarının duyguları ve sosyal ipuçlarını iletmede önemli bir rol oynaması nedeniyle oluştuğuna inanılmaktadır. Sadece yüz ifademizin bir anını yakalayan fotoğrafa baktığımızda, kişinin yüz ifadesi ile sözlü veya sözsüz iletişimi arasında algısal bir uyumsuzluk yaratabilir ve bu da başkalarının onu daha az ifade edici veya daha az duygusal tepki veren olarak algılamasına yol açabilir. Bu nedenle, yüz gerçekte olduğundan daha çirkin görünebilir.

        REKLAM

        2. DOĞAL OLMAMA

        Gerçek hayattaki bir nesneye baktığınızda, gözleriniz ve beyniniz görüntüyü en iyi biçimde göreceğimiz biçimde ayarlamaya çalışır. Ancak bu zihinsel kalibrasyon olmadığında, bir fotoğraf genellikle çirkin görünen gölgeler ve ışıkları da yakalayacaktır.

        Flaşı açmanız gerektiğinde ise işler daha da kötüleşir. Flaş, cildinizin parlak ve yağlı görünmesini sağlar. Yüz hatlarımızı keskinleştirir ve bunlarda kendinizi beğenmeme için yeterli sebeplerdir. Bu nedenle daha güzel fotoğraflara sahip olmak istiyorsanız, doğal ışıkta çekilmelisiniz.

        3. ALGILAR

        İnsanlar söz konusu olduğunda beyin, andan ana ortaya çıkan her bir yüz ifadesine dikkat etmez. Bunun yerine, beyin bunların ortalamasını alır. Bu nedenle başka biriyle konuşurken bir gözün veya yüz kasının her seğirmesini bilinçli olarak hissettiğinizi hayal edin. Aslında bunu fark etmediğiniz için beyninize teşekkür etmelisiniz. Ancak bir kameralarda ise durum çok farklıdır. Sonucunda bir fotoğraf karesi tüm deformasyonlarla birlikte bir anı dondurur. Bu anda nasıl görüneceğiniz ise aslında bir miktar şansınıza bağlıdır.

        REKLAM

        Fotoğraflarda kendinizi beğenmeme nedenlerimizden bir başkası da bir miktar psikolojiktir. Sonucunda gün içinde reklam panolarında, instagram sayfalarına bir çok fotoğraf görüyoruz. Ancak bu fotoğrafların çoğunun çeşitli düzenlemelerden geçtiğini unutuyoruz. Sonrasında da kendi fotoğraflarımızda da aynı etkileyici sonucu görmeyi bekliyoruz.

        4. TERS BOZULMA

        Hem aynalar hem de fotoğraflar, aydınlatma, açılar ve mesafe gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak görünümümüzü bozabilir. Bir aynaya baktığımızda, kendimizin ters bir görüntüsünü görürüz, bu da bize görünümümüz hakkında biraz farklı bir bakış açısı sağlayabilir. Ek olarak, aynalar ayrıca aynaya baktığımız açıya ve mesafeye bağlı olarak vücut oranlarımızı bozabilir.

        Öte yandan fotoğraflar, kameranın açısına, mesafeye, aydınlatmaya ve diğer faktörlere bağlı olarak yüz hatlarımızı düzleştirebilen ve görünümümüzü bozabilen kendimizin 2 boyutlu bir temsilidir. Kamera yüzümüze ne kadar yakınsa, görünümümüz o kadar bozuk görünebilir ve bu da hoş olmayabilir. Kameranın açısı ayrıca yüz hatlarımızın görünme biçimini etkileyebilir ve bu da aynadaki halimizden farklı görünmemize neden olabilir.

        REKLAM

        FOTOĞRAFLARDA İYİ GÖRÜNMEK İÇİN BAZI İPUÇLARI

        1. ÖZELLİKLERİNİZİ ÖNE ÇIKARACAK POZ VERİN

        Özelliklerinizde daha fazla boyut ve derinlik yaratmak için başınızı hafifçe eğmeyi veya vücudunuzu eğmeyi deneyin. Düz ve hoş olmayan bir görünüm yaratabilecek şekilde düz poz vermekten kaçının.

        2. KENDİNİZİ GÜVENDE HİSSETTİREN KIYAFETLER GİYİN

        Vücudunuza tam oturan ve vücudunuzun şekline yakışan kıyafetler giymek, kamera karşısında kendinizi daha güvende ve rahat hissetmenize yardımcı olabilir. Çok dar veya bol kıyafetlerden kaçının, çünkü bu hoş olmayan bir görüntü yaratabilir.

        3. İDEAL AYDINLATMAYI BULUN

        Özellikleriniz ve cilt tonunuz için en iyi olanı bulmak için farklı aydınlatma türleri ve açıları deneyin. Fotoğraf ve özçekim çekerken, özelliklerimize yakışan doğru aydınlatmayı bulmak önemlidir. Bu, doğal ışık alan bir pencerenin yakınında bir yer bulmak veya doğal ışığı taklit eden bir halka ışık veya başka bir yapay aydınlatma türüne yatırım yapmak anlamına gelebilir.

        4. DURUŞUNUZA DİKKAT EDİN

        Dik durup boynunuzu uzatmak fotoğraflarda daha özgüvenli ve çekici bir görünüm yaratabilir. Daha az hoş bir görünüm yaratabilecek kamburlaşmaktan veya kambur durmaktan kaçının. Bu ipuçlarını fotoğrafçılık rutininize dahil ederek kendinizi mümkün olan en iyi ışıkta sunmayı öğrenebilir ve görünüşünüzde daha özgüvenli ve rahat hissedebilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya devam ediyoruz"
        "Deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya devam ediyoruz"
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü!
        Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü!
        Dev derbinin 11'leri
        Dev derbinin 11'leri
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
        'Otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
        Düzenli kafein tüketimi bağımlılığa yol açar mı?
        Düzenli kafein tüketimi bağımlılığa yol açar mı?
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        Çocukların sağlığını tehlikeye atan o ürünler toplatılıyor
        Çocukların sağlığını tehlikeye atan o ürünler toplatılıyor
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Habertürk Anasayfa