Nagehan Alçı'nın son zamanların sık sık tartışma konusu olan tarikat ve cemaatlerin durumunu konuşurken “Ayn Rand tarikatını güçlendirmemiz gerekir” ifadesini kullanması gündeme oturdu. Peki Ayn Rand kimdir? Ayn Rand tarikatı nedir? Ayn Rand kitapları nelerdir?

AYN RAND KİMDİR?

Ayn Rand 2 Şubat 1905'te Rusya'da doğdu. ilk adı Alisa Zinovyevna Rosenbaum'dur. 6 Mart 1982 tarihinde ölen Ayn Rand, kurduğu objektivizm felsefesi ve yazdığı Yaşamak İstiyorum (We the Living),Ben (Anthem),Hayatın Kaynağı (The Fountainhead) ve Atlas Silkindi (Atlas Shrugged) kitapları ve objektivizm felsefesiyle tanınan düşünür-yazar.

Felsefesi ve kitapları kendi bireycilik, rasyonel bencillik ve kapitalizm mefhumlarını vurgular. Devletin özgür bir toplumda yasal ama minimal bir role sahip olduğuna inanan Rand sıkı bir minarşisttir. Liberteryenler ve Amerikalı muhafazakârlar arasında önemli bir etkisi olmuştur.

AYN RAND TARİKATI NEDİR?

Nagehan Alçı "Ayn Rand Tarikatı" derken bildiğimiz anlamda bir tarikattan bahsetmez. Dini amaç uğruna oluşmuş bir birlikten değil Ayn Rand'ın felsefesini kastetmektedir. Ayn Rand felsefesine göre; İnsan değerlerini ve hareketlerini mantık kullanarak seçmelidir. Bireylerin kendilerini başkaları için feda etmeden ve aynısını başkalarından beklemeden kendi amaçları için yaşamaya hakları vardır. Kimsenin bir başkasının haklarına güç kullanarak tecavüz etmeye ya da güç kullanarak ona kendi fikirlerini empoze etmeye hakkı yoktur.

AYN RAND KİTAPLARI NELERDİR?

1934 16 Ocak Gecesi (Night of January 16th)

1936 Yaşamak İstiyorum (We The Living)

1938 Ben, Ego (Anthem)

1943 Hayatın Kaynağı (The Fountainhead)

1957 Atlas Vazgeçti (Atlas Shrugged)

1961 For the New Intellectual

1964 The Virtue of Selfishness (Nathaniel Branden ile)

1966 Kapitalizm: Bilinmeyen İdeal (Capitalism: The Unknown Ideal)

1967 Introduction to Objectivist Epistemology

1969 The Romantic Manifesto

1971 The New Left: The Anti-Industrial Revolution

1982 İhtiyacımız Olan Felsefe (Philosophy: Who Needs It)