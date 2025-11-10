Habertürk
        AYM, TBMM Genel Kurulundaki HSK üye seçiminin iptal isteminin ret gerekçesini açıkladı

        AYM, TBMM Genel Kurulundaki HSK üye seçiminin iptal isteminin ret gerekçesini açıkladı

        Anayasa Mahkemesi (AYM), 21 Mayıs'taki TBMM Genel Kurulunda yapılan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçiminin iptal isteminin "görevsizlik" nedeniyle reddine ilişkin kararının gerekçesini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 18:06 Güncelleme: 10.11.2025 - 18:06
        AYM, TBMM Genel Kurulundaki HSK üye seçiminin iptal isteminin ret gerekçesini açıkladı
        Yüksek Mahkeme, 22 Temmuz'daki Genel Kurul gündeminde, CHP'nin 21 Mayıs'ta TBMM'de yapılan HSK'ye 5 üye seçiminin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için yaptığı başvuruyu görüşmüştü.

        İlk inceleme aşamasında AYM, 4'e karşı 11 oyla "görevsizlik" nedeniyle iptal isteminin reddine karar vermişti.

        Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında AYM'nin iptal isteminin ret kararının gerekçesi yayımlandı.

        Kararda, Anayasa'nın 148. maddesinin birinci fıkrasına göre AYM'nin, kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve TBMM İçtüzüğünün Anayasa'ya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetlediği belirtildi.

        Anayasa'nın 85. maddesinde de yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin TBMM kararlarının, denetime tabi kararlar olduğuna işaret edildi.

        Anayasa'da belirtilenler dışındaki parlamento kararlarının Anayasa'ya uygunluk denetimine tabi tutulamadığı bildirilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

        "Dava konusu TBMM kararı, TBMM'ye Anayasa'nın 159. maddesi kapsamında verilmiş HSK üyelerinden bir kısmının seçimi görevinin yerine getirilmesine ilişkin olup, söz konusu karar içeriği itibarıyla Meclis'in çalışma usul ve esaslarına yönelik herhangi bir düzenleme içermemektedir. Bu itibarla dava konusu TBMM kararıyla Meclis'in çalışma usul ve esaslarına yönelik İçtüzük değişikliği veya düzenlemesi niteliğinde bir kuralın veya uygulamanın öngörülmediği gözetildiğinde anılan kararın Anayasa'ya uygunluk denetiminin Anayasa Mahkemesinin görev alanının dışında kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu TBMM kararına ilişkin iptal talebinin görevsizlik nedeniyle reddi gerekir."

