Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Merhum iş adamı Mustafa Koç'un kızı Aylin Koç, önceki gece Bebek'te görüntülendi. Erdal Acar'ın oğlu Eremcan Acar ile aşk yaşayan Koç, eğlence sonrası mekandan hızlıca çıkış yaptı.

Maskesini takarak koşar adım çıkan Aylin Koç, bindiği taksi ile oradan ayrıldı.