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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Aylin isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

AYLİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Aylin ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Aylin adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Aylin isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

AYLİN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Aylin ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Ayın ve bazı yıldızların dolayındaki ışık çevresi, ay ağılı, hale. Ay parıltısı. Çiseleyen yağmur.

AYLİN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Aylin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Aylin adını koymak caizdir.

AYLİN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Aylin ismini kullanan 48.569 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Aylin ismini kullanan 11.324 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Aylin ismini kullanan 3.294 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Aylin ismini kullanan 4.759 kişi bulunmaktadır.

AYLİN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Özgürlüklerine çok düşkün insanlardır. Kuralları sevmezler. Kendi bildiklerini yapmayı tercih ederler. Tutkuları ve cesaretleri doğal ve rahat davranmalarını sağlar. Diğer insanlar ne düşür diye çok fazla dert etmezler. Sitil sahibi insanlardır. Karar verirken biraz sabırlı olmaları hata yapmalarını engelleyebilir; ancak sezgilerinize güvenmekten asla vazgeçmezler.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk