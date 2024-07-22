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        Haberler Gündem Politika Aylin Cesur, İYİ Parti'den istifa etti | Son dakika haberleri

        Aylin Cesur, İYİ Parti'den istifa etti

        İYİ Parti 27. Dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Cesur, istifa kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 13:53 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:54
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        İYİ Parti'de bir istifa daha
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        İYİ Parti'de bir istifa daha yaşandı.

        27. Dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

        Cesur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "Değerli İYİ Partililer, bugün itibariyle İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım. İYİ Parti üyesi olduğum günden beri birlikte çalıştığım tüm kıymetli İYİ Partili arkadaşlarıma, 'Türkiye daha iyi olsun' diye yola çıkmış ve ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesine katkı sağlamak için bizimle birlikte canla başla çalışmış tüm teşkilat mensuplarına, sevgili gençlerimize, kadınlarımıza ve parti gönüllüsü arkadaşlarıma, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e ve tüm parti kurucularına teşekkürlerimi sunuyor; İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ve yönetimine, halen görevde olan İYİ Parti teşkilatlarına ve halen görevde olmayan parti mensuplarına başarılar ve esenlikler diliyorum. Kamuoyunun bilgisine sunarım! Saygılarımla."

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        #İyi parti
        #Aylin Cesur
        #Son dakika haberler
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