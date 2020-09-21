Kütahya’nın Gediz ilçesinde eşiyle birlikte yaşayan Mehmet Karaoğlan, koronavirüsün Türkiye’de görüldüğü mart ayından bu yana tüm tedbirlere harfiyen uydu. Dışarı çıkmayan ve evine kimseye almayan Mehmet Karaoğlan’ın tüm ihtiyaçlarını ise oğlu Abdullah Karaoğlan karşıladı. Denizli’den gelen kızı, damadı ve çocuklarının kendisini ziyaret ettiğini söyleyen Karaoğlan, ardından rahatsızlandığını belirtti. İlk olarak kızının koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendiğini ifade eden Mehmet Karaoğlan, kendisinde hiç belirti göstermeyen virüsün ziyaret sonrası eşi ve gelinine de bulaştığını vurguladı. Kalp ve şeker hastalığı gibi birçok kronik rahatsızlığı olduğunu kaydeden Karaoğlan, hastanedeki tedavi sonrası eski halinden daha sağlıklı hale geldiğine dikkat çekti.
"EVİME HİÇKİMSEYİ ALMADIM"
Salgının başladığı günden en son Kurban Bayramı'na kadar olan dönemde evine misafir kabul etmediğini söyleyen Karaoğlan, "Hastalığın çıktığı mart ayından bu yana hiçbir yere gitmedim, evime de kimseyi almadım. İhtiyaçlarımı oğlum Abdullah getirdi, götürdü. Kurban Bayramı'na Denizli’den kızım, damat ve çocuklar geldi. Onlardan mı bulaştı bilmiyorum. Onlar gittikten sonra rahatsızlanmışım. Evin içinde düşmüşüm. Kollarım falan yüzülmüş. Birisi geldi, zil çalıyor. Hastayım, kalkamıyorum, felç oldum diye bağırdım. Çilingir çağırmışlar, o geldi kapıyı açıp beni kaldırdılar. Yatırdılar bir yere sonra hastaneye gittik. Kronik rahatsızlıklar nedeniyle var olan şikayetlerim dışında koronavirüs belirtisi hiç olmadı. Hastaneye gittim, test yaptılar ve ‘bir hafta hastanede yatacaksın’ dediler, yattım. Pozitif çıktım. Yattıktan sonra taburcu oldum evime geldim. Şimdi Allah’a şükür iyiyim. Virüsteki belirtilerin hiçbiri bende görülmedi" diye konuştu.
"VİRÜS TEDAVİSİNDEN SONRA ESKİSİNDEN DAHA İYİ OLDUM"
Koronavirüs nedeniyle gittiği hastanede çok iyi bir tedavi süreci geçirdiğini anlatan Karaoğlan, "Bacaklarım, ayaklarım, karnım çoktan beri şişiyordu. Zaten şeker ve kalp hastasıyım. Kafa dönmesi, uyku hali ve halsizlik oluyor. Şuan iyiyim. Ayılma bayılma yok. Yemem içmem iyi. Şişliklerim indi. Hastaneye gittikten sonra hepsi düzeldi. İyileştim Allah’a şükür. Hastalıktan daha öncesine bakarsak daha iyiyim. Eşim de hastalandı. Hastaneye yatırdık. O da iyileşti, taburcu olduk. Şimdi ayrı odalarda kalıyoruz. Denizli’deki kızım ve çocuklar da iyileşti. Onlar da taburcu olup evlerine döndüler. Onlar da pozitif çıkmıştı" dedi.
Koronavirüsten korunmak için herkesin elinden gelen çabayı göstermesi gerektiğini ifade eden Karaoğlan, sosyal mesafeye dikkat ederek maske takılmasını tavsiye etti.
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