'Ayla'dan acı haber: Koreli Kim Eunja, hayatını kaybetti

1950 - 1953 arasındaki Kore Savaşı sırasında yaşananlardan senaryolaştırılarak çekilen 2017 yapımı 'Ayla' filmiyle hikâyesi beyazperdeye aktarılan Koreli Kim Eunja yaşamını yitirdi. Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği'nin yazılı açıklamasına göre; Seul yakınlarındaki Incheon şehrinde çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşayan Kim Eunja, 2022'de Kovid-19'a yakalanmasının ardından zatürre oldu.

REKLAM advertisement1 Kore Gaziler ve Vatanseverler Bakanlığı'nın da koruma altına aldığı Kim Eunja, bir süredir Incheon yakınlarındaki Songdo Hana Hastanesi Yaşlı Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu. REKLAM

Son dönemde demans hastalığı ortaya çıkan Kim Eunja, yeniden zatürreye yakalanarak dün hayatını kaybetti. Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği, 2017'de vefat etmişti. Türkiye'ye sevgisini son anlarına kadar kaybetmeyen Kim Eunja, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği tarafından sık sık ziyaret ediliyordu. Vefat haberinin ardından Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, cenaze evini ziyaret ederek Kim Eunja'nın ailesine taziyelerini iletti. 'Ayla' filminde, Süleyman Dilbirliği'ni; İsmail Hacıoğlu ile Çetin Tekindor canlandırırken, Kim Eunja'ya ise Kim Seol ile Lee Kyung-Jin hayat vermişti. Gerçek bir hikâyeden uyarlanan 'Ayla' filmi, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu 5 yaşındaki bir kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile "Ayla" adı verilen kız çocuğunun hikâyesini anlatıyordu.

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