Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Ayla'dan acı haber: Koreli Kim Eunja, hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        'Ayla'dan acı haber: Koreli Kim Eunja, hayatını kaybetti

        Türk askeri Süleyman Dilbirliği'nin, Kore'de hayatını kurtardığı ve hikâyesi 'Ayla' filmine konu olan Koreli Kim Eunja, 80 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 17:17 Güncelleme: 12.05.2025 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Ayla'dan acı haber
        ABONE OL
        ABONE OL

        1950 - 1953 arasındaki Kore Savaşı sırasında yaşananlardan senaryolaştırılarak çekilen 2017 yapımı 'Ayla' filmiyle hikâyesi beyazperdeye aktarılan Koreli Kim Eunja yaşamını yitirdi. Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği'nin yazılı açıklamasına göre; Seul yakınlarındaki Incheon şehrinde çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşayan Kim Eunja, 2022'de Kovid-19'a yakalanmasının ardından zatürre oldu.

        Kore Gaziler ve Vatanseverler Bakanlığı'nın da koruma altına aldığı Kim Eunja, bir süredir Incheon yakınlarındaki Songdo Hana Hastanesi Yaşlı Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu.

        REKLAM

        Son dönemde demans hastalığı ortaya çıkan Kim Eunja, yeniden zatürreye yakalanarak dün hayatını kaybetti.

        Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği, 2017'de vefat etmişti.

        Türkiye'ye sevgisini son anlarına kadar kaybetmeyen Kim Eunja, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği tarafından sık sık ziyaret ediliyordu.

        Vefat haberinin ardından Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, cenaze evini ziyaret ederek Kim Eunja'nın ailesine taziyelerini iletti.

        'Ayla' filminde, Süleyman Dilbirliği'ni; İsmail Hacıoğlu ile Çetin Tekindor canlandırırken, Kim Eunja'ya ise Kim Seol ile Lee Kyung-Jin hayat vermişti.

        Gerçek bir hikâyeden uyarlanan 'Ayla' filmi, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu 5 yaşındaki bir kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile "Ayla" adı verilen kız çocuğunun hikâyesini anlatıyordu.

        Kim Eunja, 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

        "Ayla" manevi babasına özlemini anlattı
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kim Eunja
        #Ayla

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        Özel: Barışın yanındayız
        Özel: Barışın yanındayız
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bugün tarihi bir gün"
        "Bugün tarihi bir gün"
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti
        Habertürk Anasayfa