Söz yazarı ve besteci Ayla Çelik, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Alışveriş merkezinin açıldığı saatlerde gelen ve akşam saatlerine kadar alışveriş yapan Ayla Çelik, günlük hayat ve sahne programlarında giymek için çok sayıda ürün satın aldı.

Alışveriş turu boyunca elinden telefonu düşürmeyen ünlü sanatçının telefon trafiği dikkatlerden kaçmadı.