Aykut Enişte oyuncuları kimler? Aykut Enişte filminin konusu ne? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Cem Gelinoğlu ve Giray Altınok'un senaryosunu kaleme aldığı Aykut Enişte, ferdi olacağı bir ailenin özlemini çeken kimsesiz Aykut'un kendini bir anda iki farklı ailenin arasında bulmasını anlatıyor. Aykut Enişte filminden ayrıntılar haberimizde.

AYKUT ENİŞTE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Onur Bilgetay'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Aykut Enişte filminin oyuncu kadrosunda, Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli yer alıyor.

AYKUT ENİŞTE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aile özlemi çeken ve yalnızlıktan bunalmış olan Aykut, evlenip yuva kurmak istemektedir. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeyi planlayan Aykut’u hiç ummadığı bir durum beklemektedir. Düğüne bir hafta kala tüm birikimini çaldıran Aykut, bir ailenin damadı olma hayali kurarken; bir anda iki ailenin birden damadı olma yoluna girer. İki aile arasında kalan Aykut, bu karmaşanın içinden nasıl çıkacaktır?