Ayı Paddington 2 oyuncuları kimler? Ayı Paddington 2 filmi konusu ne? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. İngiliz yapımı Ayı Paddington 2 filmi serinin ikinci filmi olarak 227,3 milyon USD gişe hasılatı elde etmiştir. İşte Ayı Paddington 2 filminden ayrıntılar haberimizde.

AYI PADDİNGTON 2 FİLMİ KONUSU NE?

Artık Brown ailesi ile yaşamakta olan Paddington yerel halkın da sevilen ve popüler bir üyesi olmuştur. Teyzesi Lucy'nin 100. doğum günü için mükemmel hediyeyi almak adına bir dizi garip iş bulup çalışmaktadır. Nihayet hediyeyi almayı başarır, ancak hediye bir anda çalınır... Seslendirme kadrosunda Brendan Gleeson, Hugh Grant, Ben Whishaw, Julie Walters, Jim Broadbent, Peter Capaldi ve Sally Hawkins gibi isimleri barındıran yapımın yönetmen koltuğunda Paul King oturuyor.

AYI PADDİNGTON 2 OYUNCULARI KİMLER?

Ayı Paddington 2 filminin oyuncu kadrosunda Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Hugh Grant, Brendan Gleeson, Julie Walters, Peter Capaldi, Jim Broadbent, Madeleine Harris yer alıyor.