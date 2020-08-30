Ayhancan Güven Belçika'da birinci oldu!

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Belçika'da düzenlenen Porsche Super Kupa'da birinci sırayı aldı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto desteğinde mücadele eden milli sporcu Ayhancan Güven, SPA pistinde koşulan sezonun 7. yarışını kazanmayı başardı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Belçika'da kutlayan Red Bull Sporcusu Ayhancan, "Son ana kadar şansımızı sürdürmek için buradan zafer ile dönmek zorundaydık. Şampiyonluğu son ana kadar kovalayacağız. Takımıma, destek olanlara ve Red Bull aileme yanımda oldukları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Porsche Super Kupa'daki ikinci zaferine ulaşan Ayhancan, ilk cepten başladığı yarışta damalı bayrağın altından ilk sırada geçerek, pilotlar sıralamasında 113 puanla 3. sıradaki yerini korudu.

Birinci sıradan başladığı zorlu yarışta liderliğini baştan sona korumayı başaran Ayhancan'ın, İtalya’nın Monza pistinde 5-6 Eylül'de gerçekleştirilecek son yarış öncesi matematiksel olarak şampiyonluk şansı da sürüyor.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Porsche Supercup’ın Belçika ayağında Türkiye'yi temsil eden ve yarışı birincilikle tamamlayan milli sporcu Ayhancan Güven için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98. yıl dönümünü kutladığımız böylesine anlamlı günde ülkemizi yurt dışında büyük bir başarıyla temsil ederek Porsche Supercup’ın Belçika ayağında pole pozisyonda başladığı yarışı birinci sırada tamamlayan Ayhancan Güven'i tebrik ediyorum. Bugüne kadar sergilediği performanslarla Türk otomobil sporları tarihine adını yazdıran milli sporcumuzun başarılarının süreceğine yürekten inanıyorum. Zafer Bayramında bayrağımızın dalgalandırılıp, İstiklal Marşımızın okunmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.”