Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar: Tutuklu sanıkların tahliye taleplerine ret

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, duruşmaya sanık avukatlarının beyanlarıyla devam edileceğini bildirdi.

Tutuklu sanık Hasan Aslantaş'ın avukatı İbrahim Batuhan Aydoğan, müvekkilinin 1,5 yıldır tutuklu olduğunu belirterek, "Tek suçu bahsi geçen eğlence mekanlarından birinde valelik yapması. Organize şubeye bizzat kendisi teslim oldu. Suçu olan bir kişi gidip bunu yapar mı? Müvekkilimin adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasını talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Bora Kaplan'ın avukatı Tarık Teoman ise Erkan Doğan'ın iddianamede yer alan "2 gün boyunca alıkonularak işkence edildiği" iddiasını yalanladı.

Avukat Teoman, "Müvekkilim ne bir örgüt kurmuştur ne de bir örgütün yöneticisidir. Semih Arslan olayı intihardır. Mahfuz Tatar olayının da elle tutulur hiçbir delili yokken huzura getirilmesi yanlıştır. Müvekkilim 1 yıldır boşuna içerde tutulmaktadır. Tahliyesini talep ediyorum." diye konuştu.

Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve iddianamenin somut delillerle hazırlanmadığını öne sürerek, tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatları ayrıca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı gizli tanık Serdar Sertçelik'in firarına ilişkin 11 sanığın yargılandığı 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki davayla bu davanın birleştirilmesini talep etti.