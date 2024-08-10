İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul genelinde meydana gelecek bakım ve onarım çalışmalarını kendi sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 11 Ağustos Pazar AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi...