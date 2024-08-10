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        Haberler Bilgi Gündem AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu 11 Ağustos 2024: İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

        AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu 11 Ağustos 2024: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ 11 Ağustos Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri duyurdu. Yapılan açıklamayla birlikte İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu yanıt buldu. İşte 11 Ağustos 2024 AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 23:53 Güncelleme: 10.08.2024 - 23:53
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        • 1

          İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul genelinde meydana gelecek bakım ve onarım çalışmalarını kendi sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 11 Ağustos Pazar AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi...

        • 2

          ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 11 Ağustos Pazar günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        • 3

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

          İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

          İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

          BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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