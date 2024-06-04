'Aydınlıkevler', dalya için sahnede

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Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın devleşen performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan ‘Aydınlıkevler’, 2022'nin mart ayında başladığı serüvenine hiç hız kesmeden kapalı gişe olarak devam ediyor. Her oyun seyircinin yoğun ilgi gösterdiği ve kahkahaların kesilmediği ‘Aydınlıkevler’, 100'üncü kez sahnelenmek için geri sayımda.

‘Aydınlıkevler’, 24 Haziran Maximum Uniq Açıkhava ve 25 Haziran Bursa Açıkhava oyunlarının ardından 1 Temmuz tarihinde Maximum Uniq Açıkhava’da 100'üncü kez sahnelenecek. Demet Akbağ’ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü toplayan ‘Aydınlıkevler’ 70’li yılların samimiyetini sahneye aktarmaya devam ediyor. REKLAM

Seyircileri, soğuk Ankara günlerine doğru yolculuğa çıkaran ‘Aydınlıkevler’ bir babaanne ile torunun hayatından, zamansız ama ‘her zamana ait’ bir hikâye anlatıyor.

Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa Olgan’ın sahnedeki canlı müzikleriyle de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda genç kuşağın yetenekli oyuncuları Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş ve usta oyuncu Caner Alkaya da yer alıyor. REKLAM