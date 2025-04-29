Nazilli ilçesinde, akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

İlçenin Yıldıztepe, Aydoğdu, Yeşil, Çapahasan, Dumlupınar ve Sümer mahallelerinde sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Çok sayıda yapılan ihbar üzerine belediye ekipleri bu mahallelerde yaşanan su baskınlarını tahliye etti.

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Ayrıca sağanak yağış nedeniyle Alparslan Türkeş Bulvarı ve Albay Karaibrahimoğlu alt geçidinde su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı.

Ekipler, yol üzerinde toplanan suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.