Aydın merkezli 17 ilde dolandırıcılık operasyonu

AA

Aydın merkezli 17 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D, İ.K. ve Y.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.T, İ.T, Y.Y. ve İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın merkezli 17 ilde dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hurdaya ayrılmış araçların motor ve şasi numaraları incelemeye alınmış, ekiplerin araştırmasında hurda, ağır hasarlı, çalıntı ve tescil kayıtlarında yakalama haciz şerhi bulunan 34 aracın, motor ve şasi numaralarının değiştirilerek satıldığı tespit edilmiş, olayla ilgili 7 kişi yakalanmıştı.

AA'nın haberine göre; şüphelilerin adreslerinde 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 211 tabanca mermisi ve 12 av tüfeği fişeği ele geçirilmiş, araçlara da el konulmuştu.