Aydın Gün Teşvik Ödülü'nün 2024 yılı sahibi Bade Daştan oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından her yıl, klasik müzik alanında gelecek vadeden bir genç müzisyene destek sağlayan Aydın Gün Teşvik Ödülü'nün 2024 yılı sahibi belirlendi.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, ödüle keman sanatçısı Bade Daştan layık görüldü.

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Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün kazananı, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner başkanlığında, Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Koordinatörü Ahmet Erenli, piyanist ve orkestra şefi İbrahim Yazıcı, piyanist ve devlet sanatçısı Gülsin Onay, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası başkemancısı Prof. Pelin Halkacı Akın ile İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak’tan oluşan seçici kurul tarafından belirlendi.

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Daştan'a ödülü 11 Haziran'da, 53. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış töreninde sunulacak.

KEMANIN GENÇ YILDIZI

2007 yılında Ankara’da doğan Bade Daştan, müzik çalışmalarına 2012’de Bilkent Müzik Okulu’nda, keman ana sanat dalında başladı.

Burada Vseslava Kudinova ve ardından Muhammedjan Turdiev ile çalıştı. 2018’de ÇEV Sanat’ın katkılarıyla Brüksel’deki Musica Mundi Okulu’nda Leonid Kerbel ile çalışmaya başladı ve keman eğitimini burada tamamladı.

2024 yılında, önemli müzik okullarından, Amerika’daki Curtis Institute of Music’i birincilikle kazandı ve Türkiye’den bu okula giren ilk kemancı oldu.

Bade Daştan, İş Sanat’ın “Parlayan Yıldızlar” serisinde 50 dakikalık resitaliyle yer aldı ve serinin en genç katılımcısı oldu. 2017’de Bilkent Senfoni Orkestrası ile ilk orkestra deneyimini elde etti. Aynı yıl, Ender Sakpınar yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri’nde solist olarak Mendelssohn Keman Konçertosu’nun tamamını seslendirdi.

Bugüne kadar Avrasya Filarmoni Orkestrası, Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası, Musica Mundi Orkestrası ve İzmir Devlet Senfoni Orkestraları ile İbrahim Yazıcı, Gilbert Varga, Hakan Şensoy ve Tolga Taviş gibi şeflerle aynı sahneyi paylaştı.

Katıldığı ustalık sınıfları ve atölye çalışmalarında Itzhak Rashkovksy, Ani Schnarch, Cihat Aşkın, Igor Tkacthuk, Alexander Vinnitski, Boris Kuschnir, Mincho Minchev, Maxim Vengerov gibi önemli isimlerle çalıştı.

Bade Daştan, 24. Andrea Postacchini Yarışması’nda İtalya’da ikincilik, Pancho Vladigerov Yarışması’nda Bulgaristan’da birincilik ve en iyi Vladigerov yorumu, International Competition Young Virtuosos Yarışması’nda Bulgaristan’da birincilik ve International Grumiaux Competition for Young Violinists Yarışması’nda Belçika’da birincilik ödüllerinin sahibi oldu.