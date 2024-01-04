'Aydın Gün Teşvik Ödülü' Ilgın Top'un oldu

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından her yıl, klasik müzik alanında gelecek vadeden 30 yaşın altındaki bir genç müzisyene destek sağlayan Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün 2023 yılı sahibi, 23 yaşındaki keman sanatçısı Ilgın Top oldu.

50 bin TL değerindeki Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün kazananı, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner başkanlığında, şef Rengim Gökmen, rejisör Yekta Kara, keman sanatçısı Cihat Aşkın, Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Koordinatörü Ahmet Erenli ile İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak’tan oluşan seçici kurulun oybirliğiyle belirlendi.

Ilgın Top’a ödülü mayıs ayında, 52. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreninde sunulacak.

Ilgın Top

Kemanın parlayan yıldızı: Ilgın Top

İzmir'de doğan Ilgın Top, keman eğitimine Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik ve Bale İlkokulu’nda İrina Nikotina ile başladı; Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Lisesi’nde Reyyan Yücelen Başaran ile devam etti. Lisans eğitimini Conservatorium Maastricht’te, Boris Belkin’in sınıfında tam puan ve onur belgesiyle tamamladı. Arthur Grumiaux Keman Yarışması ve 2. Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması’nda birincilik, Pantcho Vladigerov Genç Müzisyenler için Keman ve Piyano Yarışması’nda ikincilik ve “En iyi yorumcu” özel ödüllerini kazandı. Bilkent Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Ruse Filarmoni Orkestrası, Hacettepe Senfoni Orkestrası, Galiçya Kraliyet Filarmoni Orkestrası gibi topluluklarla konserler verdi; Rengim Gökmen, Burak Tüzün, Yuri Ilynov, Maximino Zumalave gibi şeflerle işbirliği yaptı. Ilgın Top, master eğitimini Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover’de Prof. Krzystof Wegrzyn ile sürdürüyor.

İKSV kültür-sanat üretimini desteklemeye devam ediyor

İKSV, kurucuları arasında yer alan opera sanatçısı Aydın Gün anısına 2012’de başlattığı Aydın Gün Teşvik Ödülü ile genç müzisyenlere destek olmayı ve kültür-sanat üretimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Ödülü önceki yıllarda kemancı Hande Küden, viyolonselci Cansın Kara, kontrbasçı Salih Emre Şahin, kemancı Emre Engin, marimbacı Elman Mecid, kemancı Veriko Tchumburidze, piyanist Can Çakmur, kemancı Elvin Hoxha Ganiyev, kemancı Alican Süner, obuacı Gülin Ataklı ve viyolonselci Umut Sağlam kazanmıştı.

Aydın Gün hakkında

Türkiye’de operanın gelişmesine büyük katkıda bulunan, İstanbul ve Ankara Operaları’nın yanı sıra, İKSV’nin de kurucuları arasında yer alan Aydın Gün, 1974-1993 yılları arasında İKSV’nin genel müdürlüğünü üstlenerek vakfın gerçekleştirdiği birçok etkinliğin öncüsü oldu. Yirmi yıl süreyle Uluslararası İstanbul Festivali’nin sanat yönetmenliğini yapan ve İstanbul Bienali’nin ilk yıllarındaki Çağdaş Sanat Sergileri’ni başlatan Gün, Uluslararası Leyla Gencer Şan Yarışması’nın da kurucuları arasındadır. 1990’ların sonunda Berlin'e yerleşerek sanat alanındaki çalışmalarına orada devam eden Gün, 2007’de, 90 yaşındayken aramızdan ayrıldı. 1988 yılında “Devlet Sanatçısı” unvanıyla onurlandırılan Aydın Gün, Avrupa Konseyi Kültür Ödülü’nün de sahibidir.