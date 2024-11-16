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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın-Denizli Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Aydın-Denizli Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

        Aydın-Denizli Otoyolu Kuyucak ilçesi Başaran mevkisinde panelvan ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 04:02 Güncelleme: 16.11.2024 - 04:02
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        Aydın-Denizli Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 4 otomobil ve bir panelvanın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        C.Ç. idaresindeki 35 AN 9726 plakalı otomobil, Aydın-Denizli Otoyolu Başaran mevkisinde bariyere çarptı, ardından aynı istikamette seyreden A.Y.A. yönetimindeki 34 AV 3346 plakalı otomobille çarpıştı.

        AA'nın haberine göre; kazayı gören Z.K. 35 BYA 850 plakalı otomobilini, E.D. de 16 AZR 226 plakalı otomobilini, yardım etmek için emniyet şeridine park etti.

        PANELVAN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

        Bu sırada Muhammed Kurt idaresindeki 35 YK 213 plakalı panelvan, emniyet şeridindeki otomobillere çarparak kaza alanına girdi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan diğer 4 sürücü, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Aydın-Denizli Otoyolu
        #Son dakika haberler
        #Kuyucak
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