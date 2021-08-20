Aydın'daki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi kurtarılamadı

Orta Mahalle'de 16 Ağustos'ta düzenlenen asker eğlencesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Ahmet Babadağ (49), tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA'nın haberine göre; kavgada ağır yaralanan Ali Kaynak'ın (32) hastanedeki tedavisi sürüyor. Kavgaya ilişkin gözaltına alınan A.G. (27), S.B. (24), T.G. (23) ve M.B. (24) tutuklanmıştı.