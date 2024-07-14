Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Aydın'daki kağıt fabrikası yangınında 3. gün | Son dakika haberleri

        Aydın'daki kağıt fabrikası yangınında 3. gün

        Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında 12 Temmuz'da çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Gece sadece karadan müdahale edilen yangına, sabah saatlerinde havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopterler de destek veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 15:50 Güncelleme: 14.07.2024 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında 12 Temmuz akşamı çıkan yangında 45. saat geride kaldı.

        • 2

          Gece sadece karadan müdahale edilen yangına, sabah saatlerinde havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopterler de destek sağladı.

        • 3

          Bölgeye çevre il ve ilçelerdeki itfaiye ve orman ekipleri de sevk edildi.

        • 4

          EKiplerin kontrol altına almaya çalıştığı alevler, fabrikanın ikinci bölümüne de sıçradı.

        • 5

          Yangında fabrika işçisi ve itfaiye erlerinden oluşan 10 kişi, dumandan etkilendi.

        • 6

          Dumandan etkilenen 10 kişi ambulanslardaki ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

          İşçi ve itfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        • 7

          Vali Yakup Canbolat ise bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı.

        • 8

          NE OLMUŞTU?

          Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde 12 Temmuz saat 17.00 civarında kağıt fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Yangın havadan ve karadan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamamıştı.

        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri'de otluk alanda yangın! Evlere de sıçradı
        Silivri'de otluk alanda yangın! Evlere de sıçradı
        KPSS'den çıktı, başına yorgun mermi isabet etti!
        KPSS'den çıktı, başına yorgun mermi isabet etti!
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında 29 gözaltı kararı
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında 29 gözaltı kararı
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Heyelanda sürüklenen araçtaki bebek aranıyor!
        Heyelanda sürüklenen araçtaki bebek aranıyor!
        Komşusunu, kapısını tekmeleyip tehdit etti: "Sizi delik deşik edeceğim"
        Komşusunu, kapısını tekmeleyip tehdit etti: "Sizi delik deşik edeceğim"
        Bacanağı, polislerin yanına sürünce Hatice öğretmeni öldürdü!
        Bacanağı, polislerin yanına sürünce Hatice öğretmeni öldürdü!
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        "Kara Duvar"da son durum!
        "Kara Duvar"da son durum!
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Final günü geldi çattı!
        Final günü geldi çattı!
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Güzelliği sonu oldu
        Güzelliği sonu oldu
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Habertürk Anasayfa