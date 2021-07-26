Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, Durmuş Öztürk (36) idaresindeki 09 LU 969 plakalı hafif ticari araç, Aydın-Muğla kara yolu Savrandere mevkisinde Cüneyt Bilek'in (33) kullandığı 34 CSS 574 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipler yaptıkları incelemede Mehmet Berkay Bilek'in (9) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada sürücülerle birlikte yaralanan Mevliye Bilek (32), Berat Bilek (7), Buğra Bilek (4), İhsan Öztürk (66) ve Ela Öztürk (3) ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi ile Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.