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        Haberler Gündem Aydın'da sahte alkol operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Güncel haberler

        Aydın'da sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde iki iş yerine düzenlenen operasyonda 2 ton 520 kilogram etil alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 18:40 Güncelleme: 28.11.2024 - 18:40
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        Aydın'da sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte alkol üretildiği belirlenen iş yerlerine operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramada 2 ton 520 kilogram etil alkol, 174 alkol aroma likidi, dolumda kullanılan hassas terazi, vakumlama makinesi, 1600 etiketsiz plastik bidon ele geçirildi.

        Ekipler, işletme sahipleri E.G, E.D. ile çalışan E.T'yi gözaltına aldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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