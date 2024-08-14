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        Haberler Gündem Aydın'da motosiklet kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Aydın'da motosiklet kazası: 1'i ağır 3 yaralı

        Aydın'ın Söke ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 00:52 Güncelleme: 14.08.2024 - 00:52
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        İki motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
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        Alınan bilgiye göre, H.T.K. idaresindeki motosiklet, Yenicami Mahallesi’nde M.K. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile motosiklette bulunan Ç.D. ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ç.D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Aydın
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