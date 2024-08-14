Aydın'da motosiklet kazası: 1'i ağır 3 yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Giriş: 14.08.2024 - 00:52 Güncelleme: 14.08.2024 - 00:52
Alınan bilgiye göre, H.T.K. idaresindeki motosiklet, Yenicami Mahallesi’nde M.K. idaresindeki motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile motosiklette bulunan Ç.D. ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ç.D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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