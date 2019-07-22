Alınan bilgiye göre, Esenköy Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yerleşim yerine yakın olan ve ilk belirlemelere göre 5 hektarlık alanda etkisini gösteren yangına müdahale ediliyor.