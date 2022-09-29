Aydın'da 90 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde 90 düzensiz göçmen yakalandı.

Yenicami Mahallesi'nde park halindeki kamyondan bir grubun inerek kaçtığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre; ekipler, cadde ve sokaklara kaçan aralarında çocukların da bulunduğu 90 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kamyon sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor.