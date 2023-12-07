Aydın'da iki aile arasında kavgada: 17 tutuklama

Aydın'da iki aile arasında kavgada: 17 tutuklama

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Buharkent ilçesi Kamilpaşa Mahallesi'nde iki ailenin üyeleri arasında kent merkezinde çıkan kavganın ardından gözaltına alınan 30 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA'nın haberine göre; adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer 3 kişi de serbest bırakıldı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan 2 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

OLAY

Kamilpaşa Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri, 4 Aralık'ta kent merkezinde karşılaşınca tartışmaya başlamış, tarafların birbirine sopa ve kesici aletlerle saldırdığı kavgada biri ağır 11 kişi yaralanmıştı.