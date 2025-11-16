Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - VakıfBank: 3 | MAÇ SONUCU
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Akif Kabak, Gani Arslan
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Cerağ, Martyna, Anna, Aleksandra, Fatma, Mısra, İlarya, Viktorya, Mina, Selen, Seker, Bilge, Nisan, Beliz
V. Bank: Helena, Cansu, Ayça, Buse, Chiaka, Sıla, Deniz, Aylin, Derya, Zehra, Tijana, Marina, Kararina, Nehir
Setler: 20-25, 20-25, 19-25
Süre: Dk. 89 dk. (30, 35, 24)