Aydilge’den, dikkat çeken Kadınlar Günü paylaşımı
Şarkıcı Aydilge, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kadınların toplumdaki yeri ve karşılaştıkları zorluklara dikkat çeken bir video paylaştı
Sosyal medyanın yer aldığı paylaşımlarla güncel gündeme gelen Aydilge, bu kez erken Kadınlar Günü mesajıyla dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı, 'Yalnız Değilsin' şarkısı eşliğinde hazırlanan videoda, tüm dünyada yaygın olarak kullanılan ve çiçeklerle ilgili olumsuz koşullar içeren çeşitli ifadeleri sıralayarak, olaylarla karşılaşılan zorluklara dikkat çekti.
Aydilge, sarı kartlara yazdığı, toplumda yaygın seçenekler ve kadınları aşağılayan bazı kalıp denemelerine yer veriyor; "Kadının arkasından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin", "Kocanın vurduğu yerde gül kırıcı", "Kızını dövemeyen, dizini döver", "Oğlan doğuran övülsün, kız doğuran dövülsün", "Saçı uzun, aklı kısa", "Kadın erkeğinin elinin kiridir" gibi cümlelerin ardından şarkısında geçen şulara yer verdi; "Yeter! Bazen de umutların tam tükendiği her gecenin bir sabahı var. Sen gülümsedi… Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.
Şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı bu videonun adına şu notu düştü; "Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne 5 gün kala paylaşmak istedim. Çünkü biz bu cümleleri onu gün ayırır... 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'müzün kutlu olsun"
Fotoğraflar: Instagram