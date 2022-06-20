Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Aydilge- Utku Barış Andaç çifti: Her gün yeniden aşka geliyoruz! - Magazin haberleri

Aydilge- Utku Barış Andaç çifti: Her gün yeniden aşka geliyoruz!

Şarkıcı Aydilge ve keman sanatçısı Utku Barış Andaç, evliliklerinin 4. yılını kutladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan çift, "Biz bugün 1461. kez evleniyoruz. Her gün yeniden aşka geliyoruz" ifadelerini kullandı

20.06.2022 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 2018 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Aydilge ve müzisyen Utku Barış Andaç, Instagram'dan evlilik yıl dönümlerine özel duygusal bir paylaşımda bulundular.

  • "1461. KEZ EVLENİYORUZ"

    Çift, düğünlerinde çekildikleri fotoğrafları yayınladı. Aydilge ve Andaç, yaptıkları ortak paylaşımlarda ise "Biz bugün 1461. kez evleniyoruz. Tam 4 yıl oldu ve her gün yeniden aşka geliyoruz." ifadelerine yer verdi.

  • Çift, daha sonra "Dizilerdeki, sabah programlarındaki, magazin dünyasındaki tuhaf aşklar, bir yıl sevip ardıdan nefret edenler, 'Erkekler aldatır.' diye ahkam kesenler, 'Kadınlar zengin koca ister.' diye genelleme yapanlar var mı var. Ama aşk da var. İnanmaktan asla vazgeçmeyin. Yanımdayken bile burnumda tüten canım eşim, beni inandırdığın, sonsuz sevgilim olduğun için binlerce teşekkürler." notunu düştü.

  • Aydilge ve eşinin yaptığı paylaşıma şarkıcı Çelik ve oyuncu Arzu Yanardağ gibi ünlü isimler de yorum yaptı.

  • "AŞKIMIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ANLATMAK İSTEMİYORUM"

    Ünlü şarkıcı, eşiyle evliliklerinin 3. yıl dönümlerinde yaptığı paylaşımda da duygusal bir yazı kaleme alan ve aynı zamanda takipçilerine evlilikle ilgili tavsiyelerde bulunmuştu.

    Aydilge, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    Bizim evlilik yıl dönümümüz... Üç yılı geride bıraktık. Buradan eşime övgüler düzüp, aşkımın büyüklüğünü anlatmak istemiyorum. Çünkü bunu Instagram'dan özlü sözler dökerek değil, gözünün içine bakarak ve kalbimi ortaya koyarak yapmayı tercih ediyorum. Ama evlilikle ilgili bazı paylaşmak istediklerim var sizlerle. Bunlar benim düşüncem tabii, ama belki size de iyi gelir...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.