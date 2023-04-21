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Aydemir Akbaş'ın yeni projesi belli oldu - Magazin haberleri

Aydemir Akbaş'ın yeni projesi belli oldu

Geçtiğimiz aylarda kansere yakalandığını duyuran ve "Dört tane kemoterapi geçireceğim" diyen Aydemir Akbaş, yeni bir proje ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Akbaş, Murat Uygur’un uyuşturucuyla mücadele için farkındalık oluşturmak amacıyla çekeceği filmde emekli bir istihbarat müdürünü canlandıracağı öğrenildi

Giriş: 21.04.2023 - 16:40 | Güncelleme: ABONE OL
İHA

  • Aydemir Akbaş (87), yönetmen Murat Uygur'un uyuşturucuyla mücadele için farkındalık oluşturmak amacıyla çekeceği filmde başrol oynayarak beyazperdeye dönüş yapıyor.

    Aydemir Akbaş’ın emekli bir istihbarat müdürünü canlandıracağı öğrenildi. 'Umut Film' isimli polisiye filmin senaryosu tamamlandı ve 2023'ün eylül ayında çekimlerine başlanması planlanıyor.

  • Yönetmen Murat Uygur, film için ilk görüştüğü ve anlaştığı iki ismin Aydemir Akbaş ve Özgür Aksoy olduğunu açıkladı.

  • EMEKLİ İSTİHBARAT MÜDÜRÜNÜ CANLANDIRACAK

    Filmin konusunda, uyuşturucu ile mücadele eden emekli bir istihbarat müdürü olan Aydemir Akbaş'ın elindeki önemli bilgileri narkotik polisleriyle paylaşarak nasıl operasyon yapılacağı konusunda polise yardımcı olması üzerine odaklanıyor. Oyuncu Özgür Aksoy ise narkotik komiserini canlandıracak.

    Murat Uygur, filmin amacının gençleri uyuşturucu konusunda bilgilendirmek olduğunu belirtiyor. Filmde, silahlar içinde geçen bol aksiyon ve tartışma sahneleri de bulunacağı öğrenildi. 

  • İKİNCİ KEZ KANSERE YAKALANDI

    Öte yandan Aydemir Akbaş, geçtiğimiz aylarda ikinci kez kansere yakalandığını açıklamıştı. Akbaş, kansere yakalandığını, "Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim. Şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler..." sözleriyle açıklamıştı.

  • "KANSERİ YENECEĞİM"

    Aydemir Akbaş, bu açıklamasının ardından hakkında çıkan bazı olumsuz iddialara da sitem etmişti. Oyuncu, "Herkes arıyor, yakınlarım merak ediyor, üzülüyor... Böyle hassas bir durumda 'Öldü, yoğun bakımda' gibi haberlere itibar etmeyin. Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın diye durumumu sosyal medyada açık açık anlattım. Tedavim henüz başlamadı. En uygun ilaç aranıyor. O ilaç bulunduğu takdirde 5-6 seans kemoterapi yapılacak. Geçen sefer de gırtlak kanserini yenmiştim. Bende hem Arnavutluk, hem de Lazlık var. İnadım inat! Kanseri yeneceğim" demişti.

  • "BU İKİNCİ KANSERİM, BEN İNATÇIYIM"

    Daha sonra sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Aydemir Akbaş, "Dört tane kemoterapi geçireceğim. Şu an gidişat iyi, doktorlar memnunlar. Aşağı yukarı ben de memnunum. Sadece biraz kilo verdim. Onu da halledeceğiz. Ben alışığım, bu benim ikinci kanserim. Ben inatçıyım" şeklinde konuşmuştu.

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