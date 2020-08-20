Aydemir Akbaş, film hakkında "Kolpaçino tarzı bir film olacak" açıklamasını yaptı.

Mehmet Yıldırım ise konuyla ilgili, "Güzel bir filmle geliyoruz. Film kadrosu sürpriz olsun. İlerleyen günlerde diğer isimleri de açıklamış oluruz" şeklinde konuştu.