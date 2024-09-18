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        Haberler Televizyon Aydan Şener'den İdil Bilgen'e desktek - Magazin haberleri

        Aydan Şener'den İdil Bilgen'e destek

        Ünlü oyuncu Aydan Şener, 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen hakkında konuştu. 1981'de Türkiye Güzeli seçilen Şener, Bilgen'i beğendiğini söyleyerek; "Linç hadisesine çok karşıyım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 16:46 Güncelleme: 18.09.2024 - 16:46
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        "Linç hadisesine çok karşıyım"
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        Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu Aydan Şener oldu.

        1981 Türkiye Güzeli seçilen Aydan Şener, 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen ile ilgili düşüncelerini dile getirdi. Şener, "Yeni Türkiye Güzeli çok güzel bir kız. Boylu, poslu... Vücut yapısı da çok güzel. Jürisine ben de davetliydim ama gidemedim. Biraz makyaj ve çekim hatası olduğunu düşünüyorum. Çıplak gözle çok daha hoş bir kız. Yarışmada yapılan makyaj, kaşlar, çok kalın. İnsanlara belki o biraz farklı geldi. Bu linç hadisesine çok karşıyım. Jüri mutlaka diğerlerinden ayrıştıran başka bir güzellik bulmuştur" dedi.

        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
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        Aydan Şener açıklamalarına şu sözlerle devam etti: Mesela benim gördüğüm kadarıyla kızda hiçbir estetik müdahale yok, ne güzel. Belki burnunu ağzını yaptırsaydı, kaşlarını alsaydı, klasik güzellik tanımına uyardı ama kızın doğal hali bu. Doğal olmak da artık ayrıcalık olmadı mı? Herkes yapay. Burunlar aynı dudaklar aynı işler aynı bir de fotoşop yiyince herkes birbirinin aynısı.

        "ESKİSİ KADAR SEÇİCİ DEĞİLİM"

        Aydan Şener, proje seçerken artık eskisi kadar seçici olmadığını da sözlerine ekledi: Şener; "Artık eskisi kadar seçici değilim, biraz beğeneyim oynuyorum" ifadelerini kullandı.

        Aydan Şener, Aslı Şafak'ın "Marka takıntınız var mı?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: İsrafa çok karşıyım. Giysilere ayakkabılara marka adı altında verilen aşırı büyük paraları hiç anlayamıyorum. Markayla var olanlardan değilim.

        "ROMAN YAZACAĞIM"

        Aydan Şener, mayıs ayında çıkardığı ‘Kadına Dair’ kitabının ardından roman yazacağını belirtti. Şener, “Bu nehir söyleyişi tadında bir kitap yazarlık gibi iddiam yok. Çok sevdim kitap çıkarma işini ciddi ciddi bir roman yazmayı düşünüyorum” dedi.

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        #aydan şener
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