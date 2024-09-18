Elon Musk: "Ateizm bir boşluk yarattı"

REKLAM advertisement1

Dünyanın en zengin insanı 53 yaşındaki Elon Musk, sosyal medya platformu X'ten yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylarda kendini "Hristiyanlığın ilkelerine büyük bir inanç duyan" ve "kültürel bir Hristiyan" olarak tanımlayan Musk, paylaşımında ateizmin bir boşluk açtığını, onun yerini laik dinin aldığını dile getirdi.

Atheism left an empty space

Secular religion took its place



But left the people in despair

Childless hedonism sans care



Maybe religion’s not so bad

To keep you from being sad — Elon Musk (@elonmusk) September 18, 2024

Musk, "çocuksuz hedonizminin" insanları umutsuz bir hale getirdiğini dile getirdi.

Son olarak paylaşımında "Belki de din o kadar kötü değildir, üzülmenizi engellemek için" ifadelerini kullandı.

12 çocuğu olan Musk, geçtiğimiz aylarda kendini "kültürel bir Hristiyan" olarak tanımladığında bunun nedeninin ahlaki ve politik olduğunu söylemişti. Musk, Hristiyanlığın hem mutluluğu hem de doğum oranlarını artırabileceğine inandığını söylemişti.