"BOYAMASINI DOĞAL BOYAYLA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Laboratuvar ekibinden konservatör Elif Sıla Mollaalioğlu, yaptığı açıklamada, robdöşambr sürecinin en önemli kısmının belgeleme aşaması olduğunu belirterek, "Biz bu aşamaları, fotoğraflama, visual (görsel) analizler ve daha sonrasında mikroskobik analizler, hepsini birlikte değerlendirerek, eseri bir sonraki aşamaya getirdik. 6 ay gibi bir süreç içerisinde eserin tamamlanmasını sağladık" dedi.