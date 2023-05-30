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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Ayda isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

AYDA ADININ ANLAMI NEDİR?

Ayda ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ayda adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Ayda isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

AYDA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Ayda ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

Dere kıyılarında, çayırlarda yetişen bir bitki. Şaşma, üzülme, isteklendirme bildirir ünlem.

AYDA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Ayda ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ayda adını koymak caizdir.

AYDA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Ayda ismini kullanan 2.854 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ayda ismini kullanan 898 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ayda ismini kullanan 243 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Ayda ismini kullanan 188 kişi bulunmaktadır.

AYDA ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Ayda ismindekilerin organizasyon ve idarecilik becerileri oldukça yüksektir. Rutin şekilde ilerleyen işleri oldukça iyi bir şekilde yönetir. Uzun saatler sıkılmadan, bıkmadan çalışabilir. Yaptığı işlerde detaylara özen gösterir ve işin doğru bir şekilde olması için emek harcar.

Pozitif tarafları: Sorumluluk duygusu gelişmiş, sistematik, düzenli, dürüst.

Negatif Tarafları: Doğmatik yaklaşımlar, beğendiği ve beğenmediği durumlarda katı olması, baskın olması, detaylara fazla girmesi sebebiyle büyük resmi kaçırması.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram