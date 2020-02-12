Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2020 yarışmacıları açıklandı. Survivor 2020 ünlüler kadrosunda yer alan Aycan Yanaç'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki Aycan Yanaç kimdir? kaç yaşında ve nereli?

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğdu. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Güzelliği ile büyüleyen genç futbolcu, futbola Nünberg’le başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Aycan Yanaç, bu yıl Survivor 2020 yarışmasında yarışacak.