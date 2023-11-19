Ayça Varlıer: Son derece gururluyum

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Ayça Varlıer, yıl sonuna kadar müzikalde yer almaya devam edecek. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Varlıer, "Son derece heyecanlı ve gururluyum. İki yılımı aldı bu sahneye çıkmak. Alın teri ve çok çalışmak var" ifadelerini kullandı.