"BOL MACERALI GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Kırca ile 19 yıldır birlikte olduklarını belirten ünlü oyuncu, "Canım eşim Oğulcan Kırca ile iki kişi başlayan yolculuğumuz yakında bizden bir parça ile devam edecek. Daha anlamlı, muhtemelen bol maceralı günler bizi bekliyor. Bebeğimizi sağlıkla kucağımıza almak en büyük dileğimiz. Bu özel anı sevdiklerimle de paylaşırken o anları unutulmaz kılmak istedim. Bu şaka çok gerçek oldu" diye konuşmuştu.