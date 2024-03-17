Ayça Ayşin Turan rolünü anlattı

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Gösterime 22 Mart'ta girecek olan 'Sevmek Yüzünden' filminin başrol oyuncularından Ayça Ayşin Turan, rolü hakkında konuştu. İş ve özel hayatındaki olumsuzluklara rağmen yılmayan ve kaderini baştan yazan, bu sırada da hayatının aşkıyla tanışan 'İdil' karakterini canlandıran Turan; “Çoğu kişinin kendine yakın hissedeceği, ideallerine ulaşmak için çok çabalayan hayat dolu bir karakter” dedi.

PRT Film ve 2518 Film'in ortak yapımcılığında çekilen, yönetmenliğini Ahmet Kapucu'nun üstlendiği romantik - komedi türündeki 'Sevmek Yüzünden'de Ayça Ayşin Turan; “İdil, idealleri olan ve ideallerine ulaşmak için çabalayan hayat dolu bir kız. Hayatın içinden, çoğu kişinin kendine yakın hissedeceği bir karakter” dedi.

Rolü üzerinde yaptığı çalışmaları ve setteki deneyimlerini de paylaşan Ayça Ayşin Turan; duygularını; “Senaryo üzerinde karakterin tüm sahnelerini, her sahnedeki duygu durumunu analiz ederek çalışmayı seviyorum. Çalışırken senaryonun üzerine sürekli notlar alırım. Hikâyeyi okuduğumda 'İdil', bana bu heyecanı fazlasıyla hissettirdi. Çok güzel notlar aldım. Sette de çok eğlendik, çalışma arkadaşlarım tüm ekip gerçekten muhteşemdi" şeklinde paylaştı.

Ayça Ayşin Turan’a, Serhat Teoman eşlik ediyor. Seçil Çömlekçi ve Ahmet Kapucu’nun senaryosunu yazdığı, kadın dayanışmasının yanı sıra bir aşk hikâyesinin doğuşuna da tanıklık edecek filmde Ezgi Şenler, Ali Gözüşirin, Ali Yoğurtçuoğlu, Yasemin Yazıcı, Gizem Kala ve Yıldız Kültür de rol aldı.