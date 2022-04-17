Aybüke Pusat: Tesadüfen Türkiye üçüncü güzeli oldum
Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, merak edilenleri anlattı. 2014 yılında Miss Turkey'de üçüncü olan Pusat, yarışmaya tesadüfen katıldığını ifade ederek, "Çok mutsuzken arkadaşlarım Miss Turkey'e başvuru yaptı. İlk üçe girmeyi düşünmüyordum bile." dedi
Son dönemin popüler oyuncularından olan Aybüke Pusat, Show TV'de Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtladı.
"BALERİNKEN BÜYÜK ACILAR ÇEKTİM"
Kariyerine baleyle başlayan Pusat, "Yaramaz bir çocuktum ve enerjimi atmam için ailem baleye yönlendirdi. Balenin bana kattığı en büyük şey oyunculukta elimi kolumu nereye koyacağımı öğrenmem oldu. Bale yaparken çok acı çektim. Her gününde büyük acılar, gözyaşları vardı." dedi.
Ancak baleyi erken yaşta bırakmak zorunda kalan 27 yaşındaki oyuncu, "Kas ağrılarım artmıştı. Doktorlar 'Dansı bırakman lazım' dediğinde büyük bir boşlukta kaldım. Ama şimdi iyi olduğunu görüyorum çünkü oyunculuğa başladım. Dans edemeyeceğim söylendiğinde depresyona girmiştim." ifadelerini kullandı.
"MISS TURKEY'E TESADÜFEN KATILDIM"
2014'te Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçilen Aybüke Pusat, yarışmaya katılışının tesadüf eseri olduğunu söyledi. Pusat, "Çok mutsuzken arkadaşlarım Miss Turkey'e başvuru yaptı. İlk 3'e girmeyi düşünmüyordum bile. Üçüncü olunca da ne yapacağımı bilemedim. Oyunculukla ilgili hiçbir şey bilmeden kendimi oyuncu olarak buldum." şeklinde konuştu.
O dönem, 2014 Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Amine Gülşe birinci, Dilan Çiçek Deniz ise ikinci olmuştu.
"AŞIK OLUNCA DÜNYAM RENKLENİYOR"
Öte yandan aşık olduğunda bahar gelmiş gibi hissettiğini söyleyen Pusat, "Aşık olunca dünyam renkleniyor. Şu anda gayet renkli hayatım." dedi.
Aybüke Pusat'ın, kendisi gibi oyuncu olan Furkan Andıç ile aşk yaşadığı konuşuluyor.
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Aybüke Pusat: Tesadüfen Türkiye 3. güzeli oldum/aybuke-pusat-tesadufen-turkiye-3-guzeli-oldum-3411441-magazin
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