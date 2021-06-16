Ünlü oyuncunun neşeli halleri

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Aybüke Pusat, önceki gün bir erkek arkadaşıyla birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi.

Bir mekanda oturan Aybüke Pusat, görüntülendiğini fark edince köpeğiyle birlikte objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi. 26 yaşındaki ünlü oyuncunun keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

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