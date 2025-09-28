Aybüke Pusat: Japon Prensesi Şanlıurfa'mızda

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, bir süredir meslektaşı Furkan Andıç ile yaşadığı aşkın ardından sosyal medyada yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

REKLAM advertisement1

Hatırlanacağı üzere, Aybüke Pusat geçtiğimiz aylarda bir Japonya tatiline çıkmıştı. Oyuncu, Japonların geleneksel kıyafetleri ve makyajıyla objektif karşısına geçerek pozlar verdi.

Aybüke Pusat bu paylaşımına; "Japon Prensesi Şanlıurfa'mızda" şeklindeki notu düştü.

Fotoğraflar: Instagram