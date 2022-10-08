Ayakkabı çalan sevgililer tutuklandı!

Adana'nın, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi´ndeki 2 apartmanda, insanı şoke eden bir olay meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre Emrah Y. (35) ile sevgilisi Derya D. (35), apartmanlara girip, kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çaldı.

Derya D., çaldığı ayakkabıları tişörtünün içine gizlerken, Emrah Y. ise poşetlere koydu. Şüpheliler, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Bu anlar ise apartmanların güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüpheliler, önceki gün de Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi´ndeki eve girmeye çalışırken, ev sahibine yakalandı. Ev sahibinin bağırması ile gelen mahalleli ise şüphelilere linç girişiminde bulundu.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Bu sırada Derya D.´nin, sevgilisine kendisini siper ettiği görüldü. Bu anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla adrese gelen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri gözaltına alıp, emniyete götürdü.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

'Uyuşturucu' ve 'hırsızlık' suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf etti.

SEVGİLİ ÇİFT CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Derya D. ile Emrah Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.