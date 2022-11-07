Ay tutulması namazının kılınışı

Ay tutulması namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Husuf namazı ne zaman kılınır?

8 Kasım Salı günü gerçekleşecek olan kanlı ay tutulması sebebiyle,vatandaşlar tarafından sorgulanan Husuf namazıyla ilgili merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. HUSUF NAMAZI NEDİR? İmam-ı Azama göre bu namazın camide cemaatla kılınması sünnet değildir. Fakat kılındığı takdirde de bir beis yoktur, câizdir.

HUSUF NAMAZI NASIL KILINIR? Ay tutulması Güneş tutulmasından daha fazla olduğu halde Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bu sebeple namaz kılmadığını öne süren İmam Ebu Hanife ve Malik, husuf namazının sünnet olmadığını söylemişlerdir. Ancak böyle bir durumda tek başına iki rekat namaz kılınabilir, fakat cemaat yapılmaz. İmam Şafii ve İmam Ahmed b. Hanbel’e göre ise Husuf namazı da Küsuf namazı gibi sünnettir, cemaatle kılınır.

HUSUF NAMAZI NASIL KILINIR? BİRİNCİ REKAT "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Husuf namazı kılmaya" diye niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır

Sübhaneke'yi okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Suresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir İKİNCİ REKAT Ayağa kalkarak kıyama durulur.

Besmele çekilir

Fatiha Suresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır