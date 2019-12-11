Ay çöreği tarifi, nasıl yapılır?

Pastaneye gidince gözü dönenler, türlü türlü pasta işlerine asla hayır diyemeyenler için Ay Çöreği tarifi ile karşınızdayız. İçerisine kuru üzüm tanesi, tarçın gibi malzemeler koyarak mutfağınızı mis gibi kokuları yayabilirsiniz.
Ay çöreği malzemeler:
Hamuru için:
- 50 gram tereyağı
- 3 yemek kaşığı toz şeker
- 3 yemek kaşığı Ayçiçek yağı
- 3 yemek kaşığı süt
- 1 adet yumurta sarısı
- Yarım tatlı kaşığı kuru maya
- 1,5 su bardağı un
İç harcı için:
- 3 dilim kakaolu kek
- 1 tatlı kaşığı kakao
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 adet rendelenmiş limon kabuğu
- Yarım çay bardağı kuru üzüm
- Yarım çay bardağı ince çekilmiş fındık içi
- ¼ çay kaşığı tarçın
- 2 yemek kaşığı süt
Üzeri için:
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı pekmez
- 2 yemek kaşığı Antep fıstığı
- 1 tatlı kaşığı susam
Ay çöreği yapılışı:
- Kuru mayayı oda sıcaklığında tuttuğunuz sütle birlikte karıştırın.
- Mayanın aktif hale geçmesini bir süre bekleyelim.
- Oda sıcaklığında tuttuğumuz tereyağını karıştırma kabı içerisine alalım.
- Toz şekerle özleşene kadar karıştıralım.
- Yumurta sarısı, Ayçiçek yağı ve maya karışımını ekleyip karıştırma işlemine devam edin.
- Elenmiş unu yavaş yavaş ekleyelim.
- Kıvam alan ve topladığınız hamuru 30 dakika oda sıcaklığında bekletin.
- Ay çöreğinin iç harcını ufak parçalar halinde hazırlayın.
- Sütle ıslattıktan sonra toz şeker, kakao, kuru üzüm, rendelenmiş limon kabuğu ve tarçın ilavesiyle karıştırın.
- Hazırladığınız çörek hamurundan yumurta büyüklüğünde hazırlayın.
- Hamurları hafifçe unlanmış düz bir zemin üzerine koyun. Uzunlamasına açın.
- Kakaolu iç harcı elinizle sıkıp orta kısmına uzunlamasına yerleştirin.
- Hamuru kenar kısımlarını ortaya doğru alıp rulo şeklinde sarın.
- Uç kısımlarını kapattıktan sonra kıvırıp ay şekli verin.
- Üst kısmına pekmez ilavesiyle çırpılmış yumurta sarısı sürüp çatalın ters kısmıyla yol şeklinde desenler verin.
- Sonra yağlı kâğıt serili fırın tepsisine diziyoruz.
- Önceden 180 derecede ısıttığımız fırında üzerleri kızarıp hafif bir şekilde kabarana kadar pişirin. Ilık olarak sevdiklerinizle paylaşın.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!