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        Haberler Dünya Avustralyalı Bakan: Trump'a reddedemeyeceği teklif sunalım | Dış Haberler

        Avustralyalı Bakan, Trump'a gümrük vergileri için "reddedemeyeceği teklif sunalım" önerisinde bulundu

        Avustralya Ticaret ve Turizm Bakanı Don Farrell, ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle, Canberra hükümetinin Başkan Donald Trump'a "reddedemeyeceği bir teklif sunması" gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 18:20 Güncelleme: 16.03.2025 - 18:20
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        Avustralyalı Bakan: Trump'a reddedemeyeceği teklif sunalım
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        Farrell, Sky News Australia kanalına verdiği demeçte, ABD'nin tüm çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergilerini resmi olarak yüzde 25'e yükseltirken Avustralya'yı muaf tutmama kararına ilişkin konuştu.

        ABD'nin tüm ülkelerle arasındaki ticaret anlaşmalarını gözden geçirdiğini ifade eden Farrell, bu kararın sadece Avustralya için değil, tüm ülkeler için geçerli olduğunu aktardı.

        Farrell, öncelikle ABD yönetiminin ne istediğini öğrenmek gerektiğini ve buna göre ABD Başkanı Donald Trump'a "reddedemeyeceği bir teklif sunulması" gerektiğini ifade etti.

        ABD hükümetinin ne yapacağı ile ilgili yorum yapamadığını belirten Farrell, "Dürüst olmak gerekirse, kendilerinin bile (ne yapacaklarını) bilmediğinden şüpheleniyorum." dedi.

        İlerleyen haftalardaki görüşmelerde "Avustralyalı üreticiler için en iyi sonucu elde etmek" için çalıştığını söyleyen Farrell, Canberra hükümetinin Orta Doğu ve Asya'ya ihracatını artırarak ticari ilişkileri çeşitlendirmeye çalıştığını açıkladı.

        ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüşmesinin ise "olumsuz olmadığını" belirten Farell, "Ancak, (Lutnick) müzakerelerin bir sonraki aşamasında neler olabileceği konusunda hiçbir güvence de vermedi." dedi.

        Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulaması 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti.

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