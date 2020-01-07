07 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avustralya'yı etkisi altına alan ve haftalardır devam eden yangınlar henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Kıtadaki vahşi yaşam ve doğa çeşitliliği de yangınlardan etkileniyor.
The Guardian'da yer alan habere göre, Avustralya'daki yangınlardan en çok etkilenen bölgelerden biri de kıtanın güneyinde yer alan Kanguru Adası oldu. Şu ana kadar adada 155 bin hektarlık bir alanın yandığı bildirildi.
Bilim insanları adada yaşayan birçok nesli tehlikede olan canlı türü bulunduğunu ve bu türlerin devamının tehlikeye girdiğini söylüyor.
Ada popülasyonunda yer alan siyah papağanlar da bu türlerden biri. 1990'lardan itibaren korumaya alınan siyah papağanların sayısı 150'den 400'e kadar çıkarılmıştı. Ancak Queenslan Üniversitesi'nde kuşlar üzerine çalışan bilim insanı Daniella Teixeira, yangın sebepli ölümlerin yanı sıra birçok beslenme ve üreme alanının da yok olduğunu söylüyor.
22 yıldır papağan projesinde çalışan Dr Gabriel Crowley ise halen umut olduğunu ve en azından bir sürünün alevlerden kaçabilmesini umduğunu belirtiyor. Ancak yangınların üreme sezonunda başladığını ve birçok dişinin üzerine oturdukları yumurtalarını bırakıp kaçmaya gönülsüz olacaklarını hatırlatıyor.
Kanguru Adası'ndaki yangının papağanlar kadar etkilediği bir diğer türde koalalar oldu. 1920'li yıllarda anakaradaki kürk ticaretinden kaçırılarak adaya getirilen koalalar burada hayata tutunmuştu.
Ancak uzmanlar, adadaki nüfusları 50 bine kadar ulaşan koalaların yangınlarda tahmini olarak 25 bininin hayatını kaybettiğini düşünüyor.
Kanguru Adası'daki yangın Flinders Chase doğa parkına düşen şimşeklerle başlamış ve 160 kilometre uzunluğundaki adada iki kişi de hayatını kaybetmişti. Adadaki tarım ve turizm sektörlerinin de yangından ağır hasarlı çıktığı belirtiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!